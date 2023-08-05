ضبط 133 هاتفا محمولا وساعات ذكية مهربة جمركيا بالقاهرة

محمود عبد الراضى- كريم صبحى

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما هواتف محمولة مهربة جمركياً.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما عدد 133 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - ساعة ذكية - سماعة ذكية "جمعيهم مهربين جمركياً" - مبلغ مالى.

بمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.