زراعة بورسعيد: الوزارة خصصت 3 حقول إرشادية كخدمة للمزارعين لمحصول القطن

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أن خصصت 3 حقول إرشادية كخدمة للمزارعين لمحصول القطن، وذلك فى إطار جهود وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين ومعالجة مشاكلهم ودعم الرقعة الزراعية.

وأضاف الدكتور حسنى عطية فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات المجانية ومن بينها مشاريع ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه فى محصول الأرز، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 20 حقلا إرشاديا كخدمة مجانية للمزارعين فى محافظة بورسعيد.

وأضاف، أنه يتم تقديم التقاوى للأراضى الزراعية التى تم اختيارها كخدمة مجانية للمزارعين، لافتًا إلى أنه تم زيادة المساحة المنزرعة للمحاصيل الزراعية الصيفية عن العام الماضى بمقدار 14 ألف فدان، مضيفًا أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام 71710 أفدنة، وأن العام الماضى تم زراعة ما يقرب من 57 ألف فدان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن القطاع الزراعى ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التى أثرت بشكل إيجابى على الزيادة فى إنتاج المحاصيل الرئيسية، مشيرًا إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الاكتفاء الذاتى لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية فى بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضى الزراعية المخالفة والتى تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات فى الفترة الأخيرة لخدمة أهالى المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.