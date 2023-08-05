روسيا والصين تعتزمان افتتاح مركز مشترك لتعزيز الفن والثقافة والرياضة بين البلدين

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أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الروسى الآسيوى للصناعيين ورجال الأعمال، كسينيا ألكساندروفا، أن روسيا والصين ستفتتحان مركز إنتاج مشترك لتعزيز الفن والثقافة والرياضة الروسية فى الصين.

وقالت ألكساندروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إنه توجد شركة حاليا فى مرحلة الإنشاء، حيث ستتعاون مع مستثمرين من الصين من أجل تعزيز الثقافة والفنون والرياضة الروسية فى الصين.



وأشارت إلى أن هذا المركز بمثابة مشروع مشترك بين لجنة الصناعات الإبداعية التابعة للاتحاد الروسى الآسيوى للصناعيين ورجال الأعمال وشركائها الصينيين، موضحة أن هناك ثلاث وكالات ستعمل فى إطار هذا المشروع، أولها ستكون مسؤولة عن تنظيم العروض والمعارض والعروض المسرحية، والثانية سوف تروج للفنانين والمدونين الروس، والثالثة ستكون بمثابة وكالة توظيف مسؤولة عن اختيار المدربين والمعلمين.



وأضافت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسى الآسيوى للصناعيين ورجال الأعمال، أن المشروع اكتسب بالفعل مواقع ومستثمرين، فهو مدعوم أيضا من قبل وزارة الثقافة والسياحة فى جمهورية الصين الشعبية.



وتابعت، أنه من بين المشاريع الروسية الصينية المشتركة فى إطار هذه المبادرة، يمكن تحديد الجولة الحالية لمعرض، يفجينى بلوشينكو، للجليد فى الصين. وفى الخريف، تم التخطيط لجولة عرض الجليد لتاتيانا نافكي، والمعارض المتنقلة للفنانين الروس فى الصين، كما يجرى بناء العروض المسرحية.



ويلاحظ أن المعلمين فى تخصصات مثل: الملاكمة والمصارعة والتزلج على الجليد والباليه والتمثيل والتصوير السينمائى هم الأكثر شعبية حاليا.