رسميا.. المغرب يحدد يوم 14 يناير عطلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية

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أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تحديد تاريخ 14 يناير من كل سنة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، وذلك تنفيذا للقرار الملكي القاضي باقرار السنة الأمازيغية، الذي صدر أول شهر مايو من العام الجاري.

وقال رئيس الحكومة المغربية- في بيان إلى القطاعات الوزارية يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024- "باعتبار الأمازيغية مكونًا رئيسيًا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية فى المغرب، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية فى المغرب إلى جانب اللغة العربية".