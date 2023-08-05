خطوات ومواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخميس 3 أغسطس الحالى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم.

- يتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لمدة أسبوعين تبدأ الخميس 3 أغسطس الحالى.

- يتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط التظلمات عبر موقع الوزارة التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/

- سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، و يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ .

- يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيها.

- يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة.

- يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

- سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع.

- على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

- من حق الطالب التقدم على أى عدد من المواد التظلم فيها.