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خطوات ومواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 ص
خطوات ومواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخميس 3 أغسطس الحالى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم.
 
- يتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لمدة أسبوعين تبدأ الخميس 3 أغسطس الحالى.
 
- يتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط التظلمات عبر موقع الوزارة التالى:
https://tazalom.emis.gov.eg/ 
 
 
 
- سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، و يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ .
 
 
- يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيها.
 
- يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة.
 
-  يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب 
 
 - سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع.
 
- على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.
 
- من حق الطالب التقدم على أى عدد من المواد التظلم فيها.
 
 

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