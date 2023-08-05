اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 06:00 ص
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حافظ على مستوياته عشان صحتك.. اعرف مضاعفات مرض السكر

السبت، 05 أغسطس 2023 06:00 ص
حافظ على مستوياته عشان صحتك.. اعرف مضاعفات مرض السكر مرض السكر ـ ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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مرض السكر من الأمراض التي يجب متابعتها بشكل مستمر، لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بهذا المرض، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض، وأفضل الطرق الصحية التي تساهم في تجنبها، ومنها: 

-اعتلال شبكية العين: 

يعد هذا المرض من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكر، والسبب عدم الاهتمام بقياس نسبة السكر بالدم، واهمال تناول العلاج فيؤثر السكر على صحة العين، ولذا عليك الذهاب الدائم للطبيب، وقياس نسبة السكر في الدم. 

-القدم السكري: ا

رتفاع نسبة السكر بالدم يعرضك لحدوث العديد من المضاعفات الصحية للأوعية الدموية والإصابة بالتلف، ولذا يزداد فرص الإصابة  بالقدم السكري، ولذا يجب التحكم في نسبة السكر.

-الإصابة بمشاكل في القلب: 

يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم إلي الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، وهذا الأمر يؤثر علي المدي البعيد ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية. 

-مشاكل صحية في الكلي: 

عدم انتظام نسبة السكر بالدم تعد من أبرز الأسباب التي تزيد من التعرض إلي زيادة الإصابة بمشاكل كثيرة في الكلي.

-حدوث مشاكل في اللثة والأسنان: 

يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم إلي الإصابة بتهيج اللثة، والإصابة بالتهابات بها، فعند ارتفاع نسبة السكر يزداد فرص نمو البكتيريا في اللعاب التي تؤثر علي صحة الأسنان. 
 

مضاعفات مرض السكر

مرض السكر

امراض القلب



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