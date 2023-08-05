حافظ على مستوياته عشان صحتك.. اعرف مضاعفات مرض السكر

مرض السكر من الأمراض التي يجب متابعتها بشكل مستمر، لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بهذا المرض، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض، وأفضل الطرق الصحية التي تساهم في تجنبها، ومنها:
مرض السكر ـ ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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