حافظ على مستوياته عشان صحتك.. اعرف مضاعفات مرض السكر

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر من الأمراض التي يجب متابعتها بشكل مستمر، لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بهذا المرض، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض، وأفضل الطرق الصحية التي تساهم في تجنبها، ومنها: