جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية بالأعلام والشيكولاتة والورود.. فيديو وصور

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبلت جامعة سوهاج، اليوم طلاب الأولى للتنسيق بالثانوية العامة وأولياء أمورهم بالأعلام والشيكولاتة وزجاجات المياه الباردة، وذلك من على باب الجامعة الخارجي، حيث تم توفير عدد كبير من المنسقين لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الالى داخل الجامعة بالإضافة إلى قيام الجامعة بتوفير استراحات مجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء قيامهم بانتظار أبنائهم لحين الانتهاء من عملية التنسيق.

وعلى جانب آخر تفقد اليوم الدكتور حسان النعمان القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أعمال تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 داخل مراكز التطوير التكنولوجية المخصصة لذلك داخل الجامعة بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة .

في البداية شدد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الاهتمام بالنظافة الخاصة بالأمن المخصصة لإستقبال الطلاب وأولياء الأمور مع توفير كافة سبل الراحة للجميع وحل كافة المشكلات التي قد تواجه الطلاب من خلال 80 جهاز حاسب آلى .

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت كل استعدادتها لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، والتى تبدأ اليوم السبت الخامس من اغسطس وتنتهي الألابعاء القادم الموافق التاسع من أغسطس الجاري و يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق وأن إدارة الجامعة استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من اخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص تم تخصيص 80 جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ويضم 29 جهاز، 60 جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه علي الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2023، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (1)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (2)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (3)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (4)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (5)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (6)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (7)



جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية (8)