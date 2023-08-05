اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 05:00 ص
أكرم القصاص

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تونس والإمارات تبحثان تعزيز التعاون المشترك

السبت، 05 أغسطس 2023 05:00 ص
تونس والإمارات تبحثان تعزيز التعاون المشترك الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، حرص الدولة الراسخ على مواصلة تعزيز الروابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويعها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، مثنيا على مستوى علاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيّد، الجمعة بقصر قرطاج، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 
وقال الرئيس التونسي إن الشعور العميق بالأخوة والعزيمة الصادقة والأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.
 
ومن جانبه، أشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن بلاده، بتوجيهات من القيادة الإماراتية، حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.

شخبوط بن نهيان آل نهيان

تونس

اخبار تونس

الامارات

قيس سعيد

قصر قرطاج



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