تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل وأسعارها

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل ، وأسعار الدراسة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023، وتضم جامعة المستقبل كليات:-

1- كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه + 1700 دولار بالإضافة إلى 20000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا

2- كلية الصيدلة pharm-d 108 ألف جنيه + 1700 دولار بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا

3- كلية الصيدلة pharm d-clinical 118 ألف جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 12000 جنيها رسوم إدارية تدفع سنويا

4- كلية الهندسة والتكنولوجيا 75 ألف جنيه + 1700 دولار و1800 دولار لهندسة البترول تبدأ من المستوى الثانى بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.

5- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 73000 جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 15000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا

6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه + 1700 دولار و12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.

7- كلية التجارة وإدارة الأعمال 65 ألف جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.