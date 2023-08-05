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تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل وأسعارها

السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 م
تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل وأسعارها جامعة المستقبل
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل، وأسعار الدراسة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023، وتضم جامعة المستقبل كليات:- 
 
1- كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه + 1700 دولار بالإضافة إلى 20000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا
 
2- كلية الصيدلة pharm-d 108 ألف جنيه + 1700 دولار بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا
 
3- كلية الصيدلة pharm d-clinical 118 ألف جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 12000 جنيها رسوم إدارية تدفع سنويا
 
4- كلية الهندسة والتكنولوجيا 75 ألف جنيه + 1700 دولار و1800 دولار لهندسة البترول تبدأ من المستوى الثانى بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.
 
5- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 73000 جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 15000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا
 
6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه + 1700 دولار و12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.
 
7- كلية التجارة وإدارة الأعمال 65 ألف جنيه + 1700 دولار، بالإضافة إلى 12000 جنيه رسوم إدارية تدفع سنويا.
 

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