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تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية دور ثان

السبت، 05 أغسطس 2023 03:26 م
تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية دور ثان غرفة العمليات بالمديرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً 1816 طالبا وطالبة الامتحانات بالدبلومات الفنية.

وأضاف وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات  بالمديرية أي مخالفات، فقد أدى 1816 طالبا وطالبة  في الدبلومات الفنية  في مادة تخطيط وإدارة وإنتاج بالتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعي، ومواد تجارية  بالتعليم التجاري، ومادتي لغة فرنسية و محاسبة فندقية بالتعليم الفندقي.


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