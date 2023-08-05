تسلق ماسورة الصرف فكسرت.. تفاصيل مصرع شاب فقد مفتاح شقته فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب نتيجة سقوطه من عقار، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية فقد مفتاح شقته داخلها، فقرر اللجوء للصعود عبر ماسورة صرف صحى، فى محاولة للدخول من خلال النافذة، إلا أن الماسورة تعرضت للكسر، واختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين إصابته بكسور ونزيف أدت إلى الوفاة، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، حيث قررت النيابة التصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بدائرة قسم الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب نسى مفتاح شقته داخلها، فاستخدم ماسورة الصرف الصحى للوصول لشقته، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.