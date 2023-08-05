ترامب متحديا بايدن: الاتهامات الأخيرة دعمت خططى للفوز بانتخابات 2024

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن غضبه من الاتهامات التي وجهت اليه بنبرة متحدية لخصومه في أول خطاب منذ تقديمه للمحاكمة بتهم جنائية تتعلق بجهوده لإلغاء انتخابات 2020، مشيرا إلى أن المشكلات القانونية ساعدت فقط في تعزيز حملته الانتخابية لرئاسة 2024.

قال ترامب خلال مأدبة عشاء للحزب الجمهوري في مونتجومري: "في أي وقت يقدمون فيه لائحة اتهام، نتقدم في صناديق الاقتراع، نحتاج إلى لائحة اتهام أخرى لإغلاق هذه الانتخابات، لائحة اتهام أخرى واحدة ونفوز بهذه الانتخابات".

وأضاف: "لا أحد لديه حتى فرصة".

وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد فقط من تقديمه إلى المحكمة بشأن أربع تهم تزعم أنه حاول تنظيم خطة لاستخدام أصوات أعضاء جامعية انتخابية مزيفة لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ودفع بأنه غير مذنب.

ونفى الرئيس السابق التهم ، قائلا إن الدافع وراءها هو قوى سياسية وانتقد المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث ، الذي تعامل مع قضيتين فيدراليتين ضده. كما تم توجيه لائحة اتهام إلى ترامب في يونيو بتهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

قال ترامب: "على الرغم من الملاحقة الجنونية لحركتنا من قبل قسم الظلم الفاسد والمتحيز للغاية ، وجاك سميث المختل - ألا يبدو مشوش الذهن؟ هل راءيتم صورته بالرداء البنفسجي؟ .. إنه إنسان مشوش الذهن و مشكلاته العقلية تزداد قوة يومًا بعد يوم.. هذا الرجل روح ضائعة"

وقال ترامب أن إدارة بايدن حثت على توجيه الاتهامات اليه في محاولة منها لمساعدة بايدن في الفوز بانتخابات عام 2024، وتابع: "الحقيقة هي أن هذا ليس عدلاً وربما ليس قانونيًا ما يفعلونه يريدون التدخل في حملتي."

وأضاف: "إنهم يريدون التدخل في الانتخابات، وهو أسلوب شائع الاستخدام في دول العالم الثالث هذا هو المكان الذي يأتي منه هذا التكتيك، العالم الثالث، العالم الرابع، دول العالم الخامس، وهم يرتقون به إلى مستوى لم تشهده بلادنا من قبل"

على الرغم من أزمات ترامب القانونية الا انه متقدم على منافسيه في استطلاعات الحزب الجمهوري الأولية، حيث أظهرت انه يحظى بتأييد يبلغ 53% بين الناخبين الجمهوريين.