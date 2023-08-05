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تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية اللجان النوعية بحلوان لـ14 أكتوبر

السبت، 05 أغسطس 2023 03:08 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية اللجان النوعية بحلوان لـ14 أكتوبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان لجلسة 14 المقبل أكتوبر للمرافعة.
 
واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 

اللجان النوعية

خلية اللجان النوعية

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربيني



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