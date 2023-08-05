اليوم السابع
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بدء فعاليات المعسكر الصيفى بقصر البارون إمبان بحى هيليوبوليس

السبت، 05 أغسطس 2023 02:27 م
بدء فعاليات المعسكر الصيفى بقصر البارون إمبان بحى هيليوبوليس قصر البارون
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "البارون الصغير.. تطوع - تطور" بدأ قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعاليات المعسكر الصيفي الخاص بالأطفال، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب.
 
وأوضحت الدكتورة بسمة سليم المشرف على قصر البارون إمبان، أن المعسكر الصيفي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وأن فعالياته تتضمن ورشتين عمل أسبوعية، أحدهما نظرية تناقش عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بفكرة التطوع وتأثيره في تنمية المواطنين والمجتمعات، والأخرى فنية تتضمن قيام الأطفال بتنفيذ بعض الأعمال الفنية حول نهر النيل وأهميته، وذلك في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يحتفل به في 15 أغسطس من كل عام.
 
وأشارت د. بسمة سليم إلى أنه تم اختيار مفهوم التطوع ليكون موضوع المعسكر لهذا العام، وذلك في إطار أهمية التطوع في بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، فعلى نحو متزايد يقيم المتطوعون في جميع أنحاء العالم شراكات وثيقة مع الجهات الحكومية لمجابهة التحديات الإنمائية العاجلة، حيث يعد المتطوعون شركاء في التنمية في ضوء حرص الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأضافت أن المعسكر الصيفي هو تقليد متبع منذ إعادة افتتاح القصر في يونيو 2020، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي والتوعوي للقصر وحرصه على رفع الوعي الأثري والسياحي لدي الأطفال بما يعمل على خلق جيل جديد يعي بقيمة الحضارة المصرية العريقة والعمل على ربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية.
 
أما عن الورشتين اللتان تم إقامتهما هذا الأسبوع فقد تضمنت الأولى تعريف الأطفال بأهمية العمل التطوعي وكيفية الاستفادة منه للفرد والمجتمع ومهارات الاتصال والتواصل الفعال بين المتطوع وكل فئات المجتمع والمهارات اللازمة للمتطوع، في حين تضمنت الورشة الثانية عمل مجموعة من الأشغال اليدوية.
 
 
البارون
البارون
 

وزارة السياحة والآثار

قصر البارون

الآثار المصرية



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