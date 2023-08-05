النمسا: فرض ضوابط حدودية مشددة لمكافحة مافيا مهربي البشر

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، أن الوزارة تكثف جهودها ضد مافيا مهربي البشر حيث تواصل الشرطة فرض ضوابط حدودية مشددة باستخدام أحدث المعدات.

وقال كارنر، في تصريحات اليوم /السبت/- إنه تم تشغيل سبعة أجهزة كشف نبضات القلب والتي يمكن من خلالها التحقق في غضون دقائق مما إذا كان شخص ما يختبئ في داخل شاحنة دون تفريغها كما كان في السابق .

وأوضح أن أجهزة الكشف عن نبضات القلب سوف تلعب دورا مهما في عمليات مراقبة الحدود حيث يمكن للشرطة محاربة المتاجرين المجرمين بشكل أكثر كفاءة.

وذكر الوزير النمساوي، أن ضوابط الحدود إلى جانب إجراءات اللجوء السريعة وعمليات الترحيل المستمرة لها تأثير كبير في السيطرة على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد كارنر، أن النمسا ستواصل الاستثمار في المعدات الحديثة خاصة توسيع أسطول الطائرات بدون طيار لحماية الحدود حيث تمتلك الشرطة حاليا ٣٠٠ طائرة بدون طيار وسوف تحصل على ٥٠ طائرة أخرى في العام المقبل.

ومن ناحية أخرى .. أكدت وزارة الداخلية النمساوية، بدء التحقيقات في قيام شركة استثمارية وهمية بالنصب على ٥ آلاف مواطن حيث جمعت منهم ١٩ مليون يورو.

وذكر البيان، أن الشركة لها ضحايا على مستوى أوروبا أيضا حيث جمعت ٤٠٠ مليون يورو من ضحاياها في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا الى جانب النمسا .

وأضاف البيان، أن الشركة المحتالة وتدعى " جوسي فيلدز" أغرت هؤلاء بعوائد مالية عالية من خلال الاستثمار في زراعة وبيع القنب الطبي.