اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
أكرم القصاص

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الكوارث الطبيعية فى الصين تسببت فى وفاة 147 شخصا خلال شهر يوليو

السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
الكوارث الطبيعية فى الصين تسببت فى وفاة 147 شخصا خلال شهر يوليو الصين
وكالات

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أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي شهدها شمال البلاد وتعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: "تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، حيث توفي 147 شخصا أو فقدوا بسبب الكوارث، وتم نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة".
 
وفي شهر يوليو، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد بأن هطول الأمطار الغزيرة المستمر ضرب مناطق عدة، ما أدى إلى فيضانات وإغلاق الطرق ومحاصرة العديد من المواطنين في بيوتهم.

الصين

كوارث طبيعية

بكين

فيضانات

أمطار



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