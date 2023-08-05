اليوم السابع
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العراق وبريطانيا يستعرضان العلاقات المشتركة وسبل تطويرها

السبت، 05 أغسطس 2023 10:10 م
العراق وبريطانيا يستعرضان العلاقات المشتركة وسبل تطويرها محمد شياع السودانى
أ ش أ

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 بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، السبت، مع السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيتشن، مجمل العلاقات بين البلدين، وأبرز السبل لتطويرها فى مختلف المجالات.

وذكر بيان لمكتب السودانى أوردته قناة (السومرية نيوز) أن "رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة فى العراق ستيفن هيتشن؛ لبحث مجمل العلاقات بين البلدين الصديقين، وأبرز السبل لتطويرها فى مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقى والبريطاني".


وأشار السودانى إلى "سعى العراق نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمه جهود الاستقرار والتنمية فى المنطقة".


من جانبه، رحب السفير البريطانى "بخطوات الحكومة العراقية فى مجال الإصلاح الاقتصادي، كما ثمن جهود العراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما تواجهه من تحديات".


محمد شياع السودانى

العراق

بريطانيا



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