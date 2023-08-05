الطفلة اللبنانية "نايا" بين الحياة والموت والسبب احتفالات عشوائية للناجحين

إيمان حنا

اخترقت رصاصة طائشة رأس الطفلة اللبنانية نايا حنا البالغة من العمر7 سنوات، أثناء لهوها مع صديقاتها، ما أدخلها فى غيبوبة وأصبحت بين الحياة والموت.

تعود تفاصيل القصة لاحتفالات عشوائية أطلقها بعض اللبنانيين بمناسبة نجاح أبنائهم الطلاب فى الامتحانات وظهور النتائج، فأطلقوا الرصاص تعبيرا عن فرحتهم.

أصابت إحدى هذه الطلقات الطفلة نايا إصابة بالغة، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات ولا تزال فى غيبوبة .

ومن جانبه، تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حالة الطفلة نايا وأجرى اتصالا بوالد الطفلة جان حنا، معبرا عن تضامنه مع العائلة في هذه المحنة الصعبة، متمنيا الشفاء للطفلة. وكلف رئيس الحكومة الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة.