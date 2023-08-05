اليوم السابع
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الصحة: "100 يوم صحة" حقت زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية بنسبة 79%

السبت، 05 أغسطس 2023 02:17 م
الصحة: "100 يوم صحة" حقت زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية بنسبة 79% 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة "100 يوم صحة" في 25 يونيو 2023.
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدرة النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.
 
وقال «عبدالغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة. 
 
وتابع «عبدالغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية. 
 

الصحة

100 يوم صحة

المستشفيات

المبادرات الرئاسية



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