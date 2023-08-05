السودانى يؤكد أهمية دور الشباب فى تنمية العقبات الاقتصادية بالعراق

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أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم السبت، أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية .

وذكر السوداني، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب، أن المؤتمر شهد عرض عدد من الأفكار والمقترحات، عكف على إعدادها مجموعة من الشباب يمثلون مختلف المحافظات، على مدى شهرين متتاليين، تهدف إلى النهوض بواقع الشباب العراقي، واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة البلد.

وأكد السوداني اهتمام الحكومة منذ بداية عملها بالشباب ورعايتهم، مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية، والأولوية التي منحها البرنامج الحكومي لهذه الشريحة الأساسية.