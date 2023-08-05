إيمان حنا

شدد الأمن العام السعودى على ضرورة التزام الزائرين والمعتمرين بارتداء الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما للوقاية من الأمراض وحماية الآخرين من العدوى، وفق الموقع الرسمى للأمن العام .

ومن جانبها طالبت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، المعتمرين والزوار بالتعاون معها في الالتزام بالتعليمات، ليكون الطواف بيسرٍ وسهولة.

وأضافت الوزارة أن الالتزام بتجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، ومسارات الطواف في الدخول والخروج مهم جدا لتحقيق طواف ميسر وآمن للجميع.

وشددت في إنفوجراف نشرته اليوم على أن أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت فى يوليو الماضى بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.