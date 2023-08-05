الداخلية السعودية: ضبط 13 ألفا و939 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 13 ألفا و939 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فى مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أن المخالفات التى ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس الجاري، شملت ضبط 7 آلاف و894 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و839 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2206 مخالفين لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 933 شخصا، كما تم ضبط 44 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 8 متورطين فى نقل وإيواء وتشغيل مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المآوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.