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الخميس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

السبت، 05 أغسطس 2023 10:24 ص
الخميس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إعلان الوظائف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
كتب ــ مدحت وهبة

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان " حتى يوم  الخميس المقبل 10 أغسطس الجارى .
 
ونشر الموقع الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى شروط  كل وظيفة من الوظائف  المتاحة فى 4 محافظات وطريقة  التقديم 
‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2
 
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).
 
يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 
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صندوق مكافحة الادمان

وظائف صندوق مكالمة الادمان

شروط وظائف صندوق مكافحة الادمان

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