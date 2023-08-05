التصريح بدفن 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرقا بإحدى الترع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرق ا داخل ترعة نجع حمودة دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، حيث تم انتشال الجثامين الثلاثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلهم لمستشفى ساقلته المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي أصدرت قرارها السابق.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بغرق 3 أطفال أشقاء داخل ترعة نجع حمودة بناحية قرية سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلته، وتم انتشال الأطفال الثلاثة وتبين انهم يرتدون كامل ملابسهم وتم نقلهم للمشرحة بالمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين غرق "مروان.م" 7 سنوات، وشقيقيه "مكي.م" 6 سنوات، "مهدي.م" 4 سنوات، بترعة نجع حمودة بناحية قرية سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى سوهاج، تم انتشال الجثامين الثلاثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنهم يرتدون كامل ملابسهم حيث أشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء لهو ثلاثتهم على حافة الترعة سقط أحدهم فحاول الآخرين إنقاذه إلا أنهم لقوا مصرعهم غرقا.

تم إخطار الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.