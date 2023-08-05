"الترويكا" تناشد أطراف النزاع فى السودان وقف إطلاق النار وإيجاد مخرج للتفاوض

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ناشدت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار، وإيجاد مخرج تفاوضى من الصراع الذى بدأوه.. مؤكدة ضرورة أن تتخلى قوات الأمن عن سيطرتها على السلطة لحكومة انتقالية مدنية تحقق تطلعات الشعب السودانى فى الحرية والسلام والعدالة.

وأدانت الترويكا- فى بيان على موقع الخارجية الأمريكية، بأشد العبارات العنف المستمر فى دارفور، لا سيما التقارير المتعلقة بعمليات القتل على أساس العرق والعنف الجنسى الواسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

ودعت جميع الأطراف إلى الوقف الفورى للهجمات، ومنع انتشار القتال، ومحاسبة المسؤولين.



وأضافت أنه يجب منح الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة من النزاع، حتى يمكن التحقيق فى الانتهاكات بشكل صحيح، وحتى تصل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الناجين، الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل.



وقالت "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التى تتحدث عن حشود عسكرية بالقرب من الفاشر، شمال دارفور، ونيالا، جنوب دارفور، حيث سيعرض المزيد من العنف المزيد من المدنيين للخطر".



وأشارت إلى أن توسع الصراع المدمر، بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إلى دارفور تسبب فى معاناة إنسانية لا تُحصى ويجب محاسبة المسؤولين عن أى فظائع ضد المدنيين لا سيما تلك التى تشمل العنف الجنسى المرتبط بالنزاع واستهداف العاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية والعاملين فى المجال الطبى ومقدمى الخدمات الآخرين.



وذكرت الترويكا أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولى الإنسانى المتعلقة بحماية المدنيين، ودعت جميع أطراف النزاع إلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية فى دارفور وفى جميع أنحاء البلاد.