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الإنقاذ النهرى بالقليوبية تكثف جهودها لانتشال جثة عامل غرق بالقناطر الخيرية

السبت، 05 أغسطس 2023 03:10 م
الإنقاذ النهرى بالقليوبية تكثف جهودها لانتشال جثة عامل غرق بالقناطر الخيرية غريق
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثة عامل، لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث حاول الهروب من الحر بالنزول للاستحمام، إلا أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق عامل بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت لمكان البلاغ على الفور وتكثف جهودها لانتشال الجثمان من المياه، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أسامة ز ع"، 17 سنة، عامل بمصنع، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، هربا من الحر، إلا أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وبسؤال شهود الواقعة من أصدقاء المتوفي، أكدوا ما أسفرت عنه التحريات، ومشاهدتهم له حال نزوله للمياه للاستحمام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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