الإعلام الأمني العراقي: انطلاق عملية تفتيش في 3 مناطق لحماية أبراج الطاقة

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم السبت، انطلاق عملية تفتيش للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات عمليات، لحماية أبراج الطاقة.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في استمرار الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قطاعات المسؤولية خاصة حماية أبراج الطاقة الكهربائية ، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت اليوم السبت، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة)".

وأضاف البيان أن قيادة عمليات غرب نينوى قامت بعمليات تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسؤولية ، وقيادة عمليات صلاح الدين قامت بعمليات تفتيش وادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار ، فيما قامت قيادة عمليات الجزيرة بعملية بحث وتفتيش الأماكن بإتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في وقت سابق محاولات تخريبية لاستهداف أبراج الطاقة في محافظة صلاح الدين، وسط العراق، وعثرت على عبوات ناسفة معدة لهذا الغرض، بعد ساعات من انقطاع الكهرباء عن كامل البلاد نتيجة عمل تخريبي.