استمرار تطهير المصارف والمراوى بقطاع الـ5 آلاف فدان شمال سهل الحسنية ببورسيعد

بورسعيد ـ محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد" ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واصلت الأجهزة التنفيذية أعمال تطهير وإنشاء المصارف و المراوي 1-2 بشمال سهل الحسينية قطاع 5000 فدان وإزالة المزارع السمكية لتحويلها لمزارع نباتية، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بقيادة الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير ، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، كما تواصلت أعمال غلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

ومن جانبه، يعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.