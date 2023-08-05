اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 04:59 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

إصابة 5 مواطنين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

السبت، 05 أغسطس 2023 01:01 م
إصابة 5 مواطنين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم باتجاه منشأة عيد الله وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.
 
وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة