أزمة سكن فى لندن.. "BBC": واحد من كل 50 شخصا بلا مأوى فى العاصمة البريطانية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن 1 من كل 50 من سكان لندن تم وضعه في أماكن إقامة طارئة من قبل السلطات المحلية بعد أن أصبح بلا مأوي.

استنادًا إلى بيانات الرسمية، تقدر مجموعة مجالس لندن متعددة الأحزاب أن ما يقرب من 170 ألف شخص في العاصمة البريطانية يعيشون الآن في أماكن إقامة مؤقتة، وتقدر المجموعة ان يزداد العدد بمقدار 17 ألف خلال عام، وتقدر المنظمة أن هذا يشمل 83 ألف طفل.

تعتقد مجالس لندن أن عدد الأطفال الذين يعيشون في سكن طارئ في لندن يساوي طفلًا واحدًا في كل فصل دراسي في العاصمة.

يتم وضع الأشخاص في مساكن مؤقتة من قبل المجالس إذا أصبحوا بلا مأوى، وقد يتم إيوائهم بشكل دائم من قبل سلطتهم المحلية ، لكن معظم المجالس لديها قائمة انتظار لعدة سنوات.

على مدى خمس سنوات، ارتفع عدد الأشخاص في أماكن الإقامة المؤقتة في العاصمة بنحو 5400 شخص. لكن الانخفاض في هذا العدد في 2021-2022 أعقبه ارتفاع كبير قدره 17000 في العام 2022-2023.

وتعتقد مجالس لندن أن هذا يرجع إلى أزمة تكلفة المعيشة، وتحذر من أن "الأزمة لا يمكن السيطرة عليها بشكل متزايد" بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن الدائمة.

وجد الباحثون أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد العائلات في لندن التي تم وضعها في أماكن إقامة مبيت وإفطار غير مناسبة لأكثر من ستة أسابيع ، يُسمح قانونًا للمجالس بوضعهم هناك ففي العام المنتهي في أبريل 2023 ، ارتفع هذا الرقم بنسبة 782% ، من 146 إلى 1287.