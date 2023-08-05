أخبار مصر.. التعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد للمشاركة فى الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه يوم غد الأحد إلى العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك للمشاركة فى الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الجارىبالقاهرة.

أسامة ربيع: قناة السويس حققت طفرة فى العائد الدولارى لمصر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، موضحاً أن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي اصبح 11ساعة فقط بالإضافة لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة، وفي حادث ايفرجيفن كان هناك أكثر 400 سفينة تنتظر المرور وبسب التطوير والقناة الجديدة عبرت جميعها في زمن قياسي وبمعدلات مرور لم تشهدها القناة من قبل.

منظومة الشكاوى: إصدار 278 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.. وصرف 208 مساعدات مالية فى يوليو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

التعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات. ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى: من هنا..

السيطرة على حريق داخل وزارة الأوقاف دون إصابات

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية، بعد الدفع ب 7 سيارات إطفاء من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد بدون إصابات. كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران.

الخميس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان " حتى يوم الخميس المقبل 10 أغسطس الجارى . وزير الدفاع الأمريكي: جيشنا في خطر لعدم وجود قيادات ميدانية حذر وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن، من أن قوات بلاده في خطر، بعد ان بدأ الكونجرس عطلته تاركا قوتين ميدانيتين للجيش بدون قائد مصدق عليه من مجلس الشيوخ.

الحكم بسجن عمران خان 3 سنوات بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية