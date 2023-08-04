اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:53 م
أكرم القصاص

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واشنطن تدين الحكم الجديد بحق المعارض الروسى نافالنى

الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:52 م
واشنطن تدين الحكم الجديد بحق المعارض الروسى نافالنى نافالنى
أ ش أ

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أدانت الولايات المتحدة، اليوم /الجمعة/، الحكم الجديد الذى صدر بحق المعارض الروسي، أليكسى نافالني، والقاضى بسجنه 19 عاما إضافية بتهمة "التطرف".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائى الجديد" بحق نافالنى والمستند إلى "اتهامات لا أساس لها بالتطرف المزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".

وكانت محكمة روسية أصدرت، فى وقت سابق، الجمعة، حكما بسجن نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيمضيها فى سجن آخر فى ظروف صعبة.

 


نافالنى

روسيا

بوتين

واشنطن



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