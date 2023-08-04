ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 4/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:14
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:32
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:32
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:33 م
وقت صلاة العشاء 8:55 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:54
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