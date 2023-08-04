نقابة العاملين بنظافة الجيزة: حملة للتطعيم ضد الكبد الوبائى بالتعاون مع مديرية الصحة

كتبت آية دعبس

قامت اللجنة النقابية للعاملين ب الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، للبدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد الكبد الوبائي للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة وذلك لوقاية العاملين من الأمراض الصيفية، جاء ذلك بتوجيهات شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتعاون مع دكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة وتحت إشراف اللجنة النقابة برئاسة مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة، ونائب رئيس اتحاد عمال الجيزة وموسى مصيلحي مدير إدارة التأمين الصحي بالهيئة.

وقال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إن الحملة تأتي انطلاقا من اهتمام اللجنة النقابية بالحفاظ على صحة أعضائها، لاستكمال ودعم ما تشهده مصر من مشروعات قومية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث دائما يشاركون العمال في ملاحم النضال ومعارك التنمية، التي تشهدها بلادنا ليتحقق معها طفرة تنموية تستعيد بها مصر مكانها ومكانتها بين الامم، وهم دائما يبرهنون علي ولائهم بعطاءهم المطلق من أجل هذا الوطن.