مقاول يعترف بالتسبب فى مصرع عامل بالصف .. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مقاول تم القبض عليه، لاتهامه بالتسبب فى مصرع عامل بمنطقة الصف، بارتكاب الجريمة دون قصد، وذكر أنه خلال صيانة وتنظيف سلاح نارى "بندقية"، خرجت طلقة منها بالخطأ، مما أسفر عن إصابة العامل ومصرعه.

وأرشد المتهم عن السلاح النارى، وتحفظ رجال المباحث عليه، وتبين أنه غير مرخص، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بمنطقة الصف.

بإجراء التحريات تبين أن مقاول أثناء تنظيف وصيانة بندقية خرج منها طلقة أصابت المجنى عليه الذى كان بصحبته، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.