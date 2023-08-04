مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى العاصمة الهندية نيودلهى

كتبت رحاب نبيل

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار استراتيجية مصرللطيران التي تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الأسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد زكريا، أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

وأضاف زكريا، أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر علي مصر للطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.