مصرع وأصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي عامل مصرعه وأصيب طالب وربة منزل في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم 486 وب د ملاكي بأخرى بدون لوحات، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ .

وأسفر الحادث عن مصرع، عامل، يبلغ من العمر 48 سنة، وطالب 8 سنوات، وربة منزل 35 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين لمستشفى مطاي، والتحفظ على جثة العامل والمركبتين تحت تصرف النيابة العامة .