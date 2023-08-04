اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:36 م
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مصرع وأصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:34 م
مصرع وأصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا حادث تصادم -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقي عامل مصرعه وأصيب طالب وربة منزل في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم 486 وب د  ملاكي بأخرى بدون لوحات، بالطريق  الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ .
 
وأسفر الحادث عن  مصرع، عامل، يبلغ من العمر 48 سنة، وطالب 8 سنوات، وربة منزل 35 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط .
 
تم نقل المصابين لمستشفى مطاي، والتحفظ على جثة العامل والمركبتين تحت تصرف النيابة العامة .
 

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