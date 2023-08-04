مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعاله بطريق بلاط - موط بمركز الداخلة بالقرب من قرية الشيخ مفتاح.

تبين وفاة " محمد سمير محروس" 33 سنة من مركز بلاط وإصابة كل من وليد جمال سعد، 39 سنة ومقيم قرية القصر بالداخلة، و أحمد محمد مهدي مبارز، 45 سنة، مقيم فى مدينة "موط" بمركز الداخلة إثر تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعاله بطريق بلاط - موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلاط العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلاط العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.