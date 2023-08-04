مجدى يعقوب ومحمد صلاح أبرز أعماله.. شاب بكفر الشيخ يبدع فى رسم البورتريه.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبرزت مواهبهم من خلال مشاركتهم في العديد من المعارض والمسابقات سواء داخل أو خارج المحافظة، ومن الطلاب الموهبين، عبدالله أحمد معوض رمضان، بالصف الثالث الثانوي، وكرمه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لإتقانه رسم الشخصيات العامة بصورة متميزة، إضافة لابداعاته برسومات شارك بها بمركز الإبداع والموهوبين التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتمنى الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي، ليجمع بين موهبته للرسم، وحبه للذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالله أحمد معوض، إنه بدأ الرسم وكان في المرحلة الابتدائية، برسومات كروتونية، وعندما لاحظ والده الموظف بمديرية الأوقاف، ووالدته بالتربية والتعليم، حبه للرسم، وجد منهما التشجيع، وعندما التحق بالمرحلة الإعدادية، كان يتطلع للطبيعة، فأحب أن يعبر عنها، وكانت رسومات غير دقيقة، ولكن حبه للرسم دفعه، للتعلم أكثر، من تلقاء نفسه دون اللجوء لكورسات، فرسم الأشجار، والجبال والأنهار والبحر، والأراضى الزراعية، وبعض الشخصيات العامة، وعندما التحق بالمرحلة الثانوية، احترف الرسم، من خلال متابعة أشهر الرسامين على اليوتيوب، فتعلم ووجد فيه راحة نفسية، وشارك في العديد من المسابقات، ووجد فى الرسم متنفسا وتعبيراً عن الكثير مما يدور حوله.

وأضاف معوض، أنه فى البداية استخدم القلم الرصاص، وبعدها استخدام كافة الاأوان، وكان يستخدم لونا واحدا لرسم بشرة الشخصية، ولكن بعد اتقانه للرسم استخدم 10 درجات لرسم البشرة، فرسم الشخصيات العامة منهم فخر العرب، محمد صلاح، والدكتور مجدى يعقوب، والرئيس الراحل أنور السادات، ومن الفنانين منى زكي وأحمد حلمى، وغيرهم من الشخصيات العامة.

وقال معوض، إنه يتمنى الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي، ليجمع بين موهبته للرسم، وحبه للذكاء الاصطناعى، فالدراسة الجامعية لن تقلل من موهبته بل ستزيد، وأنه يرى حبه للذكاء الاصطناعى سيدفعه لرسم الروبرتات، ويرصد بالرسومات كل مراحل مشاركته في المشاريع بالكلية، متمنيا من كل مبدع ومدبعه، تنظيم وقتهم بين الدراسة والهواية، فكثير من المبدعين لم يلتحقوا بكلية الفنون الجميلة أو بكلية التربية النوعية، وذاع صيتهم، وأنه معجب بالعديد من الرسامين العالميين مثل ليوناردو دافنشى، وفنسنت فان جوخ، وإدوارد مونش، بابلو بيكاسو ،هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.

وأضاف معوض، أنه يتوجه بالشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تشجيعه ودعمه، ولجميع المسئولين بمركز الإبداع والموهوبين ، وخاصة مصطفى العراقى، الذى سانده ونمى موهبته، وأبدى العديد من الملاحظات، فزاد رسمه اتقانا.



الدكتور مجدي يعقوب بريشة عبدالله معوض



الرئيس انور السادات بريشة عبدالله معوض



رسم اخرى لفخر العرب



رسم متميزة لعبدالله معوض



رسمه مسي بريشه عبدالله موض



رسمه متميزة لأحمد حلمي وزوجته منى زكي



عبداللع معوض ومصطفى العراقي بمركز الابداع



عين فتاة بريشه عبدالله معوض



فخر العرب محمد صلاح رسمه لعبدالله معوض



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