ماكرون يوجه رسالة إلى الشعب اللبنانى باللغة العربية فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت

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وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم /الجمعة/ رسالة إلى اللبنانيين باللغة العربية، كتبها على حسابه "تويتر" وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وكتب ماكرون "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إننى أفكر بكن وبكم، فبعد الانفجار فى بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذى دار بيننا".

وأضاف ماكرون: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا، يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وفى الرابع من أغسطس عام 2020، دوى انفجار ضخم فى بيروت، أدى إلى تدمير أحياء بأكملها فى العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا وإصابة 6500 آخرين.

وفى 6 أغسطس، زار الرئيس الفرنسى بيروت، حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة، وأظهر دعمه للبنان وللشعب اللبناني.

وبعد ثلاث سنوات من الانفجار، مازال ملف التحقيق بشأن الحادث يواجه عدة عراقيل مرتبطة بالأزمة السياسية التى يعيشها البلد، حيث لايزال منصب الرئيس اللبنانى شاغرا منذ انتهاء رئاسة ميشال عون فى أكتوبر العام الماضي.

وفشل البرلمان اللبنانى 12 مرة، آخرها فى 14 يونيو 2023، فى انتخاب رئيس للبلاد، لتتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر فى ظل وجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.