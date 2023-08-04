ماذا أفعل عند تعرضى للسعات قنديل البحر؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التى يجب عملها عند التعرض للسعات قنديل البحر وقالت: يجب تعريض المنطقة المصابة لمادة حمضية مثل الخل في حالة عدم وجود مادة حمضية يمكن تعريض الجزء المصاب للماء الجاري لتقليل تركيز المواد القلوية التي أفرزها القنديل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استخدام أدوية مسكنة لتقليل الالتهاب ومواد موضعية لتقليل الحرق مثل جل الصبار أو الكريمات المضادة للالتهاب

وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم ووجود لون أبيض ناتج عن الحرق لأنه من المحتمل أن تكون الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.