اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:28 ص
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

ماذا أفعل عند تعرضى للسعات قنديل البحر؟.. الصحة تجيب

الجمعة، 04 أغسطس 2023 03:00 ص
ماذا أفعل عند تعرضى للسعات قنديل البحر؟.. الصحة تجيب ماذا أفعل عند تعرضى للسعات قنديل البحر؟
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التى يجب عملها عند التعرض للسعات قنديل البحر وقالت: يجب تعريض المنطقة المصابة لمادة حمضية مثل الخل في حالة عدم وجود مادة حمضية يمكن تعريض الجزء المصاب للماء الجاري لتقليل تركيز المواد القلوية التي أفرزها القنديل.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استخدام أدوية مسكنة لتقليل الالتهاب ومواد موضعية لتقليل الحرق مثل جل الصبار أو الكريمات المضادة للالتهاب
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم ووجود لون أبيض ناتج عن الحرق لأنه من المحتمل أن تكون الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.
 

الصحة

قنديل البحر

لسعات قنديل البحر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة