علاج تكيس المبايض.. النظام الغذائي والعادات الحياتية تنظم الهرمونات

كتبت فاطمة خليل

متلازمة تكيس المبايض مشكلة هرمونية شائعة تؤثر على النساء من سن البلوغ إلى سن اليأس، وتشمل أعراضها عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر الزائد ، وحب الشباب، والعقم، وزيادة الوزن، وإذا تركت متلازمة تكيس المبايض دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى العقم واضطرابات الإنجاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين ومرض السكري وحتى بعض أنواع السرطان، لذا نتعرف فى هذا التقرير على بعض النصائح لتنظيم الهرمونات وعلاج متلازمة تكيس المبايض، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

النظام الغذائي لعلاج متلازمة تكيس المبايض العوامل الرئيسية المساهمة في متلازمة تكيس المبايض هي سوء التغذية ونمط الحياة غير الصحي. ومع ذلك ، من خلال النظام الغذائي الصحيح وتغيير نمط الحياة، يمكن إدارة متلازمة تكيس المبايض بشكل فعال، والتخفيف من أعراضها. لتلبية متطلباتك الغذائية اليومية، استهدفي 2.5 كوب من الخضار و 2 كوب من الفاكهة. وقومي بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الملونة في نظامك الغذائي وقم بتدوير خيارات وجباتك يوميًا. فيما يتعلق بالدهون، اهدفي إلى الحصول على 20٪ إلى 35٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون ، وأقل من 10٪ من السعرات الحرارية من الأحماض الدهنية المشبعة وأقل من 300 مجم / يوم من الكوليسترول. ركزي على تناول الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في المكسرات والأسماك.

دور الكاروتينات والستيرولات النباتية في متلازمة تكيس المبايض ، والكاروتينات ، وهي أصباغ موجودة في النباتات ، لها العديد من الفوائد المحتملة لمتلازمة تكيس المبايض. قد توفر الكاروتينات الحماية ضد الجذور الحرة وتقليل مستويات الأنسولين ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. قد تزيد أيضًا من مستويات البروجسترون. تحفز الستيرولات النباتية الموجودة في الأطعمة النباتية البنكرياس على إنتاج الأنسولين وتساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

بيتا سيتوستيرول ، وهو نوع من الستيرول النباتي ، يمنع تحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون (DHT) ، والذي يمكن أن يسبب تساقط الشعر

يعد الانخراط في نشاط بدني منتظم أمرًا بالغ الأهمية لإدارة متلازمة تكيس المبايض. اتبعي توصيات التمرين هذه:

استهدفى ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة يوميًا ، مع يوم راحة واحد للتعافي ، أو 150 دقيقة في الأسبوع. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن ، فادمجي نصف ساعة من المشي السريع وساعة واحدة من اليوجا ، بما في ذلك وضعيات اليوجا الخاصة بمتلازمة تكيس المبايض.