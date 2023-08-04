شاهد.. قناة الحياة تبث حفل المطرب مدحت صالح بمهرجان العلمين الجديدة

كتب أحمد عرفة

تبث قناة الحياة، حفل المطرب مدحت صالح، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط إقبال كبير من جانب زوار المهرجان.

ويقدم المطرب مدحت صالح، باقة من أجمل أغانيه ضمن فعاليات حفل مهرجان العلمين الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، وإيماناً منها بأهمية الترفية ضمن خطة قنواتها وبرامجها المتنوعة.

ويذاع في العاشرة من مساء غد الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".