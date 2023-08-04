روسيا فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة

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أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، على ضرورة تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة فى قضية انفجار مرفأ بيروت؛ وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للحادثة المأساوية.

وقالت السفارة الروسية- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- "يصادف اليوم، يوما مأساويا فى تاريخ لبنان.. لا تزال آثار الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت قبل 3 سنوات قائمة.. قلوبنا وصلواتنا مع ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم.. يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة".

وذكرت (روسيا اليوم) أن بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذى أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق فى هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة.