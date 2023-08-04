تعرف على مواعيد قطار تالجو فى الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية

كتب سيد الخلفاوى

يغير قطار تالجو مواعيده يوم الجمعة على خط القاهرة الإسكندرية، وكذلك في العطلات الرسمية، حيث يتحرك قطار 2022 يقوم الساعة 9 صباحا من محطة الإسكندرية.

وينشر "اليوم السابع" مواعيد قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد:

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية:

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

ويقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7.00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.