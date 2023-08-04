تعرف على إنجازات حياة كريمة بسوهاج فى 8 أرقام .. إنفوجراف

سوهاج محمود مقبول

تعد مبادرة "حياة كريمة"، المشروع الأضخم، الذى غير وجه الحياة فى الريف المصرى وخاصة الريف الصعيدى، وقد تم إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وتم التركيز فى مرحلته الأولى على محافظات الصعيد.

مبادرة حياة كريمة فى سوهاج غيرت الواقع فى كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الرى والصرف ومياه الشرب والطرق والكبارى والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، كما حققت أحلام المواطن البسيط فى الحصول على حياة كريمة فى السكن والتعليم، وفى كل شيء ووفرت له آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة.

اليوم السابع يقدم بعض المعلومات والأرقام الهامة الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – رقم 197 عدد محطات رفع الصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟

2 – رقم 35 عدد وحدات الإسعاف التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بسوهاج.

3- رقم 32 عدد وحدات التضامن الاجتماعى التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بسوهاج.

4 – رقم 119 يساوى عدد الترع التي تم الانتهاء من تبطينها بمحافظة سوهاج حتى الآن؟

5 – رقم 215 يساوى عدد المدارس التى تم الانتهاء من إنشائها وصيانتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بسوهاج.

6 – رقم 1144 يساوى عدد مشروعات قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

7 – رقم 3139 يساوى عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بسوهاج.

8 – رقم 4 مليون يساوى عدد المواطنين المستفيدين من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بسوهاج.



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