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ترامب: ما يحدث هو اضطهاد لخصم سياسي

الجمعة، 04 أغسطس 2023 01:03 ص
ترامب: ما يحدث هو اضطهاد لخصم سياسي ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ما يحدث هو اضطهاد لخصم سياسي، وهذا يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق استمع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى لائحة الاتهامات الموجهة في حقه بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، بحسب سكاى نيوز.

وبدأت إجراءات محاكمة ترامب اليوم الخميس في واشنطن بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، بحسب سكاى نيوز.

وتوجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى واشنطن، الخميس، للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 .

واتُّهم ترامب بـ"التآمر ضد الدولة الأمريكية" وعرقلة إجراء رسمى وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر فى القضية الجنائية ضد ترامب، ولكن كيف تم اختيار شوتكان لهذه المهمة؟


ترامب

أمريكا

محاكمه

الرئيس الامريكى السابق

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