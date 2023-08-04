اليوم.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف برفح والشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تنطلق اليوم الجمعة إلى مناطق رفح، والشيخ زويد بشمال سيناء قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، انه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف اليوم الجمعة بقيادة إلى مناطق رفح والشيخ زويد، وتضم القافلة عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحمد فى القرآن والسنة ".

وأضاف أن مديرية أوقاف شمال سيناء كرمت الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعى الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفى للأطفال.

وأشار إلى أنه تم تكريم المتميزين المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل، بمسجد أبى حنيفة بأبى صقل، بحضور الشيخ عبد الباقى جودة فرج مدير الدعوة، والشيخ أيمن جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش، وعدد من أئمة أوقاف شرق العريش.

وقال إنه عقدت باكورة ندوات الأسبوع الدعوى الثقافى بمسجد أل عمار برمانة تحت عنوان (تحت عنوان خلق الأمانة، كما تعقد محاضرات الأسبوع الثقافى تُعقد بعد صلاة المغرب مباشرةً، فى موضوعات حول مكارم الأخلاق، بمشاركة نخبة من قيادات المديرية وإدارة أوقاف رمانة، والأئمة المتميزين بمساجد أوقاف رمانة، مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

تشهد مساجد شمال سيناء، إقبال الأطفال على المشاركة بفعاليات وانشطة البرنامج الصيفى الذى تنفذه وزارة الأوقاف فى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

والبرنامج الصيفى يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏