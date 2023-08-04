المعهد القومى للمعايرة يبرز نجاح استضافة مصر للاجتماع الـ16 للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا

كتب محمد صبحى

فى إطار تأكيدات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية تطبيق استراتيجية الدولة لدعم التعاون مع الدول الأفريقية والحفاظ على المكانة الإقليمية الرائدة لمصر، نظم المعهد القومى للمعايرة فعاليات الاجتماع العام السادس عشر للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا، ولجانها الفنية المختلفة وورش العمل AFRIMETS، والتى استضافها المعهد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات الداعمة للمنظمة، والجهات الدولية المترولوجية، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الأساتذة رؤساء المراكز البحثية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، والدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، وأعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وبحضور 91 مشاركًا من 21 دولة أفريقية، وبعض الدول الأجنبية.

وأشارت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومى للمعايرة، إلى أن الفعاليات شهدت عقد اجتماعات 6 لجان فنية متخصصة بحضور 88 عضوًا من الدول الأفريقية المختلفة، وهى اللجنة الفنية لنظام الجودة، واللجنة الفنية للأطوال، واللجنة الفنية للحرارة، واللجنة الفنية للكهربية والمغناطيسية، واللجنة الفنية للمترولوجيا القانونية، مشيرة إلى أن الفعاليات شهدت أكبر نسبة مشاركة من الدول الأفريقية.

وتمت إقامة ورشة عمل تحت عنوان: (الرقمنة Digitalisation)، بمشاركة خبراء من المعهد الألماني، والمعهد المصري، وأعضاء من هيئة البحوث المتخصصين، واستعرض خلالها المكتب الدولي للأوزان BIPM، الوحدات الرقمية والمنصة الرقمية KCDB، وقدم ممثلو المنظمات الفرعية الأفريقية شرحا حول موقف التحول الرقمي في بلدانهم، كما تمت إقامة ورشة عمل لمترولوجيا الأطوال تحت عنوان "traceability for length measurements".

وأبرزت الدكتورة نهى عماد انتخاب أحد أعضاء هيئة البحوث من المعهد القومي للمعايرة لرئاسة لجنة الأطوال، كما جرى تجديد انتخاب باقى المناصب.