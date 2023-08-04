"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بسرطان الرئة أبرزها فقدان الوزن و"البلغم المدمم"

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراص الإصابة بسرطان الرئة، والتى تضمنت الكحة ونزول البلغم المدمم مع وجود آلام في الجسم والعظام وفقدان الوزن بشكل غير مبرر.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التوجة إلى منافذ حملة 100 يوم صحة للكشف المبكر عن سرطان الرئة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان 4 خطوات مهمة للحماية من الإصابة بسرطان الرئة، أولها الإقلاع عن التدخين، وثانيها ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث، وثالثها الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث، ورابعها عدم الجلوس بجانب المدخنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأورام السرطانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.